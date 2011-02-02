БЮТ завтра подумает, кем заменить Кармазина, Стретовича и Москаля

Фракция «БЮТ-Батькивщина» проведет завтра, 3 февраля, расширенное заседание по переформатированию оппозиционного Кабмина. Об этом РБК-Украина сообщил источник во фракции.

«Завтра после обеда мы проведем расширенное заседание, где будет приниматься решение относительно замены Кармазина, Стретовича и Москаля (народные депутаты от НУ-НС Юрий Кармазин, Владимир Стретович и Геннадий Москаль), которые являются членами оппозиционного Кабмина, и голосовали за внесение изменений в Конституцию, на новых людей», - рассказал источник.

Напомним, Верховная Рада накануне, 1 февраля, конституционным большинством приняла изменения в Конституцию, предусматривающие продление полномочий парламента до октября 2012 года.