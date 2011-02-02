КСУ не отменит решение по Конституции - Ефремов

Конституционный суд Украины не отменит изменения к Конституции. Об этом сегодня заявил председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов, передает РБК-Украина.

«Нет оснований для того, чтоб КСУ разбирался с заявлениями депутатов, которые якобы вчера не голосовали. Поэтому нет оснований для отмены вчерашнего решения. Если кто-то из депутатов считает, что его карточка голосовала без него, то это предмет разбирательства регламентного комитета, и необходимо письменное заявление депутата, а затем регламентный комитет должен провести соответствующее расследование», - сказал Ефремов.

Напомним, накануне Ефремов заявил, что, несмотря на отсутствие нардепа Рината Ахметова в сессионном зале, его карточка проголосовала за изменения в Конституцию в соответствии с решением фракции.