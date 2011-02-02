Украина никогда не отдаст России свою ГТС - Немцов

Лидер российского оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов уверен, что Украина не отдаст России свою газотранспортную систему.

Об этом он рассказал Институту Горшенина, передает УНИАН.

Так, Немцов высказал мнение, что ГТС для Украины - символ независимости, который она никогда никому не отдаст.

«Труба - фаллический, я бы сказал, символ, соединяющий Россию и Европу. И мне кажется, что нет ни одной политической силы в Украине, ни одного бизнесмена, который бы сказал: «Ну ладно, отдадим этот символ наш бесконечный, пусть русские там им размахивают», - сказал политик.

«Николай Азаров может говорить, что хочет - трубу вы никогда не отдадите», - подчеркнул оппозиционер.

Также российский политик полагает, что ни одна из базовых отраслей экономики Украины не будет отдана России.