Нунсовцы попросят ГПУ возбудить дело по голосованию карточкой Арьева

Народные депутаты от НУНС обратятся в Генпрокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело в связи с незаконным голосованием 1 февраля за внесение изменений в Конституцию карточкой их коллеги Владимира Арьева.

Как передает УНИАН, об этом сообщил нардеп от НУНС Тарас Стецькив.

«Мы будем обращаться сейчас в Генеральную прокуратуру о возбуждении уголовного дела по факту незаконного голосования карточкой народного депутата, который находится в зарубежной командировке», - сказал политик.

По его словам, вчера голосование проходило с помощью дубликата карточки Арьева, поскольку оригинал находился у самого депутата.

«Я думаю, здесь имело место то, что один из депутатов должен был, очевидно, подойти к Зайчуку (руководитель аппарата ВР Борис Зайчук - Ред.), взять эту карточку незаконным образом и где-то ее использовать в каком-то месте», - сказал Стецькив.

«Нунсовец» заверил, что этим дубликатом с места Арьева никто не голосовал, поскольку он сидит рядом с Арьевым, и вчера на его месте никого не было.

Депутат отметил, что выяснить, с какого места голосовали дубликаты-карточки, можно, только изъяв результаты голосования, но это можно сделать в рамках уголовного дела.