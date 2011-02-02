Ефремов посоветовал оппозиции обращаться в Административный суд (ВИДЕО)

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов считает абсурдным намерение оппозиции обратиться в Конституционный Суд относительно неконституционности голосования за изменения в Основной Закон 1 февраля. Как передает УНИАН, об этом он заявил сегодня.

«Вообще-то любую ситуацию можно довести до абсурда», - сказал «регионал».

По его словам, оппозиция ссылается на то, что вчера во время внесения изменений в Конституцию голосовали карточки отсутствующих депутатов.

Если те депутаты, карточки которых проголосовали, а они с этим не согласны, то могут написать соответствующее заявление, а не устраивать цирковое представление, отметил Ефремов.

Он также добавил, что именно на основании этого заявления будет проведено соответствующее расследование и принято решение.

«Поэтому никакого отношения к этому делу Конституционный Суд не имеет», - сказал он.

Ефремов посоветовал в этом случае обращаться в Административный суд.

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