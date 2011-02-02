Янукович не будет делить людей на своих и чужих – интервью Rzeczpospolita

«В борьбе с коррупцией мы не будем делить людей на своих и чужих», – заявил Виктор Янукович в интервью польскому изданию Rzeczpospolita. Он отверг упреки относительно преследования оппозиции и отметил, что главная цель власти сегодня – это борьба с коррупцией на всех уровнях. Все злоупотреблявшие служебным положением, по его словам, должны быть наказаны.

Также Виктор Янукович отметил, что интеграция с ЕС «не является целью самой по себе», а «путем к модернизации страны». И Украина «готова к интеграции настолько, насколько готов к ней Евросоюз». А сам Янукович хочет покинуть после себя «объединенную, богатую страну, которой будут доверять партнеры».

Кроме того, Виктор Янукович рассказал в интервью о своем польском происхождении. «Мой дед и прадед были литовскими поляками, католиками», – отметил он.

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