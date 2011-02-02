Грач приступил к созданию новой партии для коммунистов

Представители ликвидированных крымских районных и городских организаций Компартии приняли решение о создании новой коммунистической партии.

Соответствующее решение они приняли накануне, 1 февраля в Симферополе, пишет «Коммерсант-Украина».

Для этого в здании бывшего рескома КПУ собрались первые секретари городских, районных комитетов партии, а также секретари первичных парторганизаций Крыма, представляющих 22 городские и районные организации КПУ.

Собравшиеся договорились, что не будут проходить перерегистрацию местных ячеек, инициированную Киевом, и создадут новую партию, «стоящую на принципах марксизма-ленинизма», рассказал изданию экс-секретарь рескома Татьяна Ежова.

По ее словам, в названии новой партии будет слово «коммунистическая».

Ежова не смогла уточнить, когда начнется официальная процедура регистрации партии.

Как сообщалось, 29 января, пленум ЦК КПУ распустил реском и исключил из партии всех функционеров, поддержавших Грача в конфликте с руководством Компартии Украины.