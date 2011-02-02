Тимошенко говорит, что не собиралась оставаться в Евросоюзе

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что не имела намерения остаться в Евросоюзе, куда была приглашена в начале февраля этого года.

Об этом она заявила возле здания ГПУ, куда была вызвана на допрос, передает РБК-Украина.

«Они меня лишают права общаться с людьми, права выезжать за границу для того, чтобы налаживать контакты с ЕС... Вот их главная цель... Я думаю, что они боялись не того, что я не вернусь, а боялись того, что я вернусь (в Украину)», - сказала Тимошенко.

Напомним, следователь по особо важным делам ГПУ отказал Тимошенко в удовлетворении ее ходатайства о возможности совершить поездку за границу.