Мировое соглашение с Vanco подпишут в феврале - Клюев

Мировое соглашение с Vanco Prykerchenska Ltd (Британские Виргинские острова) будет подписано в феврале.
Об этом заявил первый вице-премьер-министр Андрей Клюев, передает РБК-Украина.
«Мы закончили процедуру подготовки к подписанию мирового соглашения...санкций для государства не будет. Мы договорились и внесли кое-какие корректировки», - сказал министр торговли.
По его словам, изменения контракта, подписанного в 2007 году, будут незначительные и связанные в основном с принятием нового Налогового кодекса.
Клюев также отметил, что, сотрудничество с Vanco и соответствующий контракт о распределении продукции выгодны для Украины.
«Фактически 50% продукции, которую будет добывать Vanco, будет собственностью Украины», - подчеркнул он.