Мировое соглашение с Vanco подпишут в феврале - Клюев

Мировое соглашение с Vanco Prykerchenska Ltd (Британские Виргинские острова) будет подписано в феврале.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Андрей Клюев, передает РБК-Украина.

«Мы закончили процедуру подготовки к подписанию мирового соглашения...санкций для государства не будет. Мы договорились и внесли кое-какие корректировки», - сказал министр торговли.

По его словам, изменения контракта, подписанного в 2007 году, будут незначительные и связанные в основном с принятием нового Налогового кодекса.

Клюев также отметил, что, сотрудничество с Vanco и соответствующий контракт о распределении продукции выгодны для Украины.

«Фактически 50% продукции, которую будет добывать Vanco, будет собственностью Украины», - подчеркнул он.