Огрызко без преемника?

Но внесет ли? Ведь преданность евроатлантической интеграции Украины – один из главных критериев, по которым Виктор Ющенко пообещал определить кандидатуру будущего министра. Константин Иванович – дипломат с впечатляющим карьерным бекграундом. Он занимал должность главы Миссии Украины при НАТО, посла в США. С сентября 2003 года по февраль 2005 года он – министр иностранных дел. Украинской дипломатии уже не привыкать к тому, что министр, отправленный однажды в отставку, снова возвращается в свое кресло. Так было с Анатолием Зленко, который дважды возглавлял внешнеполитического ведомство, так было и с Борисом Тарасюком, который успел порулить МИДом и во времена Леонида Кучмы, и во времена Виктора Ющенко. Поэтому не было бы странным, если бы этот сценарий коснулся и Константина Грищенко. Ему пришлось занимать кресло министра, пожалуй, в один из самых сложных периодов Украины. Страна в результате кольчужного скандала оказалась в международной изоляции. В такой ситуации, когда с президентом встречались лишь коллеги по СНГ, говорить о внешнеполитических прорывах не приходилась. Но и скучной работу Грищенко назвать нельзя. Его фактически и назначили главой МИД в надежде, что он сможет «прорубить окно» в западный мир для изолированного Леонида Кучмы. В дипломатических и политических кругах США посол Грищенко пользовался хорошей репутацией. В 2003 году уже наметилась некоторая оттепель в отношениях Киева и Вашингтона (в августе как раз был отправлен украинский военный контингент в Ирак). Поэтому назначение Грищенко министром было своего рода дополнительным доказательством решительности Леонида Кучмы помириться с США. Полностью отбелить Леонида Кучму на Западе в то время так и не удалось, однако в 2004 году от президента Украины, по крайней мере, не убегали западные лидеры. К примеру, на саммите НАТО в Стамбуле в июне 2004 года Леонид Данилович даже смог провести неформальную встречу с американским коллегой Джорджем Бушем. Начало министерской работы Константина Грищенко мало напоминало курортный отдых. Одна из первых его пресс-конференций касалась тузлинского кризиса. На МИД Украины тогда был возложен огромный массив работы со СМИ, с международными партнерами – лишь бы Россия остановила строительство дамбы от Таманского полуострова в сторону украинского острова Коса Тузла. Достройка этой дамбы могла бы существенно повлиять на проведение линии государственной границы в Керченском проливе. Грищенко тогда выступил с довольно резкими заявлениями (и это во время полной политической зависимости от России!). Поговаривают, спич Грищенко был настолько жестким, что далеко не всем это понравилось на Банковой. Возможно, с этим и был связан тот факт, что на посту министра Грищенко дал довольно мало интервью, а пресс-конференция по Тузле была одной из немногих. Это лишь помогло Константину Ивановичу укрепить имидж профессионального дипломата, человека не слова, а дела. На время министерской работы Грищенко выпала и Оранжевая революция. Он тогда оказался в довольно сложной ситуации. Украинские дипломаты начали собирать подписи под письмом фактически в поддержку Виктора Ющенко. Казалось бы, Константин Иванович мог наказать своих подчиненных, но этого не произошло. Сам он подпись под письмом не поставил. Говорят, что его молчание во время оранжевой революции и привело к тому, что он оказался после нее выброшен из дипломатической системы. Тогда же и начался самый странный, на наш взгляд, период в биографии Константина Ивановича. Он занялся политической деятельностью, присоединившись к Республиканской партии Юрия Бойко (партия с нескрываемо пророссийскими позициями). Эта политическая сила стала частью блока «Не ТАК!», боровшегося за симпатии избирателей на выборах 2006 года под лозунгами «Нет - НАТО! Да - ЕЭП!». Этот же блок, который являлся проектом экс-главы президентской администрации Виктора Медведчука, собрал более 4 млн. подписей для проведения референдума по НАТО (фактически – против НАТО). Именно эта страничка в биографии Грищенко до сих пор заставляет его сторонников задумываться: когда же Константин Иванович лукавил в плане отношения к Альянсу – во время работы в МИДе, или находясь в списке «Не ТАК!»? Позже он стал советником премьера Виктора Януковича по внешнеполитическим вопросам. В это время Константин Иванович уже осторожнее высказывался по поводу НАТО. По крайней мере, он никогда не говорил однозначного «Нет - НАТО!». Летом прошлого года Грищенко был назначен послом Украины в России. В условиях дипломатической войны между Украиной и Россией он фактически на поле боя. Поговаривают, что не складывалось у него сотрудничество и с непосредственным шефом, министром иностранных дел (вроде бы именно поэтому за Грищенко оставили еще и статус первого зама секретаря СНБОУ). Грищенко – несомненно профессиональный дипломат. Но не передумает ли Виктор Ющенко с внесением его кандидатуры в парламент в связи с «бойковским» периодом биографии? К тому же, место посла Украины в России может остаться пустым. Много ли найдется смельчаков занять сегодня эту должность? Устроят ли эти люди одновременно украинское и российское руководство? В экспертных кругах звучат имена и других претендентов на министерский пост. Одно из них – Олег Шамшур, нынешний посол Украины в США. Но не испугается ли часть коалиционных депутатов ключевых слов нынешней должности дипломата - «США»? Александр Чалый вряд ли устроит президента после громкого ухода из Секретариата Президента. Сомнительно, что и Борис Тарасюк, кандидатуру которого предложила коалиция, устроит Виктора Ющенко. Хотя бы потому, что он предложен политиками, часть из которых отправила в отставку Владимира Огрызко. В самом МИДе ходят слухи о том, что кресло министра так и останется пустым. Дескать, коалиция просто не найдет большинства голосов для поддержки кандидатуры президента – какое бы имя у этого кандидата не было. Ждать осталось недолго – вторник следующей недели все прояснит.