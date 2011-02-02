Тепловую генерацию Украины приватизируют после I квартала - Клюев

Приватизация тепловой генерации Украины состоится после І квартала 2011 года. Об этом сегодня заявил первый вице-премьер-министр Андрей Клюев, передает РБК-Украина.

«Я думаю, что в течение І квартала его подготовят к приватизации, а после І квартала начнется сам процесс. По крайней мере, мы заинтересованы, чтоб это было, как можно быстрее реализовано», - сказал Клюев.

По его словам, на сегодня продолжается «чисто техническая процедура. Указ Президент подписал, все соответствующие постановления Кабинета Министров приняты».