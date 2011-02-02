Клюев: Я не собирал голоса под изменения к Конституции, но знал, что они есть

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев не занимался сбором голосов нардепов для вчерашнего голосования по внесению изменений в Конституцию.

Об этом он заявил сегодня, комментируя информацию о том, что именно он якобы был ответственным за сбор необходимых 300 голосов, передает ЛІГАБізнесІнформ.

«Как я должен это комментировать? Вы же все уже прочитали. Что я еще могу сказать? Ставил ли я галочки или не ставил? Я отвечаю за взаимодействие Кабинета Министров с Верховной Радой. То, что я не занимался сбором голосов непосредственно под изменения в Конституцию, - не занимался вчера. Но я четко знал, что голоса под реализацию этого законопроекта есть», - сказал политик.

По его словам, связи с парламентом - одно из направлений его деятельности в правительстве.

«Я знал, что большинство будет голосовать, и знал, что целый ряд депутатов от БЮТ и «Нашей Украины», которые не входят в большинство, все равно будут голосовать за изменения в Конституцию. Это цивилизованный подход. Если депутат избирался на пять лет, то он должен отработать эти положенные пять лет», - добавил Клюев.

При этом он выразил уверенность в том, что изменения в Конституцию были приняты цивилизованно.

Как сообщили накануне источник, депутатские голоса за изменения к Конституции собирались большинством «в последний момент».