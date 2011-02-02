Армия попросила египтян «вернуться к нормальной жизни» (ВИДЕО)

Командование египетской армии призвало граждан страны «вернуться к нормальной жизни» - после недели массовых антиправительственных выступлений, передает Радио Свобода.

В заявлении командования, обнародованном сегодня телевидением Египта, отмечается, что граждане получили возможность выразить свои законные требования.

Отметим, накануне, 1 февраля, в Каире сотни тысяч людей участвовали в демонстрации с требованием отставки президента Египта Хосни Мубарака.

Позднее Мубарак заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на осенних президентских выборах и пообещал провести конституционную реформу (ВИДЕО).

Оппозиция заявила, что не удовлетворена заявлением президента и потребовала его немедленного ухода.

Видео ТСН