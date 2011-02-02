Тимошенко сравнила Януковича с соковыжималкой и цитрус-прессом

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что в Украине ухудшается социально-экономическая ситуация.Об этом она заявила сегодня, сообщили в пресс-службе политика.

Экс-премьер выразила обеспокоенность ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения, а также низким уровнем пенсий, зарплат и ростом цен на потребительские товары.

«Граждан Украины используют исключительно для того, чтобы отнимать у них последние деньги... Люди думали, что избрали Президента Украины, но они выбрали просто соковыжималку, цитрус-пресс... который из людей выжимает последние соки и последние их семейные доходы», - сказала Тимошенко.

По ее мнению, именно об ухудшении социально-экономической обстановки в стране следует сегодня вести дискуссию.