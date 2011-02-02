Табачник: Организаторы акций против закона об образовании обманывают студентов

Министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник заявил, что организаторы акции протеста против принятия закона о высшем образовании обманывают студентов и должны нести ответственность, передает УНИАН.

На вопрос об отношении к акциям протеста студентов против принятия нового закона «О высшем образовании», Табачник ответил:

«Если из 900 вузов протестуют студенты только одного, то для меня это все понятно, это иллюстрация сказки о танцоре, которому три года мешал Вакарчук, а теперь вот мешает Табачник».

«Если говорить уже совсем откровенно, то причину нужно искать в самих себе. А если молодежь обманывают, накручивают и рассказывают байки, то за это должны нести ответственность те, кто обманывает», - отметил министр.