Могилев: МВД готово внедрять паспорта с биометрическими данными

Министерство внутренних дел Украины готово к внедрению загранпаспортов с биометрическими данными.

Об этом заявил глава МВД Анатолий Могилев, передает РБК-Украина.

По его словам, внедрение производства таких паспортов займет не более 3-4 месяцев, однако основная проблема заключается в отсутствии законодательной базы.

Верховная Рада законодательно должна установить, о каких именно биометрических данных должна содержаться информация в электронном чипе такого паспорта, пояснил Могилев.

Также он добавил, что на сегодня такой законопроект не внесен на рассмотрение парламента.

Он также отметил, что в случае введения таких паспортов, старые паспорта, которыми пользуются украинцы сегодня, будут действительны на тот срок, на который они выдавались.

Напомним, что производство биометрических загранпаспортов является одним из условий для получения безвизового режима Украины со странами ЕС.