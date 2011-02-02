Табачник говорит, что не будет выделять отдельно российскую литературу

Концепцией преподавания литературы в школах не предусмотрено внедрение отдельного предмета - русская литература.

Как передает УНИАН, об этом сегодня заявил министр образования Дмитрий Табачник.

Концепция литературного образования - это просто поиск новых путей преподавания литературы, как создать интегрированный курс украинской и мировой литературы. Там нет ни одного конкретного произведения, которое нужно изучать или не нужно изучать. А стремление придумывать сплетни для меня - просто смешное», - сказал Табачник.

По его словам, Концепция преподавания литературы обсуждалась на протяжении полугода и была утверждена в августе 2010 года на заседании коллегии, в работе которой принимали участие полторы тысячи учителей.

На вопрос относительно исключения из курса украинской литературы произведения Барки «Жовтий князь», министр ответил:

«Понятия не имею. Вы думаете, я на память знаю весь перечень произведений с 1-го по 11-й класс. Вы преувеличиваете возможности моей памяти».

«Курс мировой литературы, где изучаются лучшие образцы литературы народов мира, и поскольку русская литература является одной из наиболее мощных мировых литератур, конечно, изучалась и будет всегда изучаться в курсе мировой литературы», - подчеркнул он.