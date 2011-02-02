Завтра в Украину приедет делегация Интерпола

Завтра в Украину прибудет делегация Интерпола во главе с генсекретарем Рональдом Кеннетом Ноублом. Об этом сообщил глава МВД Анатолий Могилев, передает ЛІГАБізнесІнформ.

По его словам, в ходе визита будет обсуждаться вопрос признания Украиной проездного документа Интерпола и безвизового режима въезда его предъявителем.

Сегодняшнее совещание с представителями МВД, Госпогранслужбы, миграционной службы и Минэкономики собрано, чтобы рассмотреть проблемные вопросы такого признания, пояснил Могилев.

Напомним, Украина была принята в Интерпол 4 ноября 1992 года на 61-й генеральной ассамблее Интерпола.