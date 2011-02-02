С Тимошенко взяли еще одну подписку о невыезде

Генеральная прокуратура избрала для лидера партии «Батькивщина», экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко подписку о невыезде в рамках второго уголовного дела - о закупке автомобилей для сельской медицины. Об этом Тимошенко сообщила журналистам после очередного допроса в Генеральной прокуратуре, пишет УНИАН.

«Они предъявили мне вторую по счету подписку о невыезде. Зачем вообще выдавать одному человеку две подписки о невыезде? Это как дважды расстрелянный. Дважды расстрелять невозможно, так же и дважды запретить выезжать просто бессмысленно», - сказала Тимошенко.

Она заявила, что сегодняшний допрос в Генпрокуратуре является формальным основанием после того, как ей отказали в удовлетворении ходатайства о возможности осуществить поездку в Брюссель.

Тимошенко подчеркнула, что сегодня, во время допроса, никакие следственные действия не проводились.

Напомним, сегодня лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что не имела намерения остаться в Евросоюзе, куда была приглашена в начале февраля этого года.