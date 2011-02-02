Украина собирается отправить миротворцев в Кот-д’Ивуар

Украина может направить миротворческий контингент для поддержания миротворческой операции ООН в Кот-д’Ивуаре. Об этом на заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщил Президент Украины Виктор Янукович, сообщили «Главреду» в пресс-службе главы государства.

Янукович напомнил, что 19 января 2011 года Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию № 1967 относительно расширения своей миротворческой операции в Кот-д’Ивуаре.

Таким образом, отметил Президент, вопрос о разногласиях между определенными странами относительно способов преодоления кризиса в этом государстве окончательно исчерпано.

Он также сообщил, что, кроме официальной ноты Секретариата ООН к Украине как к государству-контрибутору безопасности в соответствующем субрегионе, к нам с просьбой усилить поддержку миротворческих сил ООН обратился лично Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун.

«ООН высоко оценивает важный вклад нашего государства в обеспечение глобального мира и безопасности через участие в миротворческих инициативах», - сказал Янукович, прибавив, что Генсек ООН отметил активное содействие Украины уменьшению глобального напряжения и формированию атмосферы взаимного доверия.