Мировая с Vanco обернется трагедией для Украины - Тимошенко

Намерение правительства подписать мировое соглашение с компанией Vanco является трагедией для Украины. Об этом журналистам заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, пишет УНИАН.

«Это и является трагедией, которая сейчас разворачивается в Украине. Это говорит о том, что окончательно решила олигархия Украины забрать главное месторождение нефти и газа – это шельф Черного моря – себе. Забрать у народа Украины без какой-либо платы, без каких-либо условий», - сказала Тимошенко.

По ее мнению, такое решение правительства является беспрецедентным, учитывая то, что благодаря разработке месторождений на шельфе Черного моря Украина могла бы обеспечить свою энергетическую безопасность.

«Когда сегодня цены на дизельное топливо, на бензин повышаются спонтанно и непрогнозированно, в то время когда люди не имеют возможности заправить свои автомобили, в это время главное стратегическое месторождение, стратегический запас нефти и газа Украины тихонько, за спиной у общества, отдают в собственность очередным олигархическим группам, которые окружают Януковича», - объяснила Тимошенко.

Напомним, сегодня, 2 февраля, первый вице-премьер-министр Андрей Клюев сообщил, что мировое соглашение с Vanco Prykerchenska Ltd (Британские Виргинские острова) будет подписано в феврале.