В Раде через 2 месяца появится комитет по Крыму

В Верховной Раде Украины в настоящее время идет формирование комитета по вопросам Автономной Республики Крым, который через два месяца должен приступит к своей работе. Об этом журналистам сообщил председатель Верховной Рады АРК Владимир Константинов, пишет «РБК-Украина».

«Формирование комитета находится в рабочем состоянии. Было обещано, что в течение двух месяцев этот комитет будет сформирован и начнет работу», - сказал Константинов.

По его словам, появится инструмент для решения законодательных вопросов АРК.

«Можно будет любые замечания к законам через этот комитет решать, свои законы инициировать. Появляется площадка, с которой стартовать, сейчас сложность в практическом взаимодействии. Я считаю это серьезным шагом вперед», - сказал спикер.

Он также отметил, что комитет будет необходим в случае предоставления Верховной Раде АРК права законодательной инициативы.

Напомним, 16 июня 2010 года крымские парламентарии обратились к народным депутатам Украины с просьбой поддержать внесение изменений в постановление Верховной Рады Украины «О перечне, количественном составе и предметах ведения комитетов Верховной Рады Украины шестого созыва». Было, в том числе, предложено создать комитет ВР Украины по вопросам АРК. А 3 августа 2010 г. глава ВР Украины Владимир Литвин заявил, что такой комитет будет создан.