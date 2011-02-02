ГПУ запретила Тимошенко рассказывать о допросах

Генеральная прокуратура Украины взяла с лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко подписку о неразглашении тайны следствия. Об этом она рассказала сегодня журналистам, пишет УНИАН.

«Кстати, сегодня я подписала документы о неразглашении тайны следствия. Не знаю, для чего – может, еще одно уголовное дело готовят за разглашение тайны следствия», - сказала Тимошенко.

В то же время, экс-премьер уточнила, что сегодня ее вызывали в Генпрокуратуру в рамках уголовного дела о закупке транспортных средств для сельской медицины.

Напомним, сегодня Генеральная прокуратура взяла с лидера партии «Батькивщина», экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко также подписку о невыезде в рамках второго уголовного дела - о закупке автомобилей для сельской медицины.