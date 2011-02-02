Янукович считает, что Лукашенко подставили белорусские спецслужбы

Президент Беларуси Александр Лукашенко решился на применение силы к участникам оппозиционного митинга в декабре прошлого года в Минске под воздействием белорусских спецслужб. Такое мнение в интервью польским журналистам высказал Президент Украины Виктор Янукович, пишет УНИАН.

Янукович назвал специфической белорусскую ситуацию, отметив, что в действительности никто не сомневался в победе Лукашенко на очередных президентских выборах.

«Мне казалось, что Лукашенко в последнее время много понял и будет более гибким, например, в отношениях с оппозицией», - сказал Янукович.

Поэтому, по словам Президента Украины, его очень удивил «жесткий разгон» оппозиционного митинга после первого тура выборов в декабре.

«Думаю, что его подставили в этой ситуации собственные спецслужбы. Считаю, если бы он имел возможность повернуть время вспять, то сегодня бы этого не сделал», - сказал Янукович.

Напомним, министры иностранных дел государств Евросоюза за подавление массовых оппозиционных выступлений в Беларуси после прошедших там 19 декабря президентских выборов приняли решение запретить Александру Лукашенко и еще более 150 высокопоставленным белорусским чиновникам въезд в страны ЕС.