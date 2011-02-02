Янукович: Аресты оппозиции – необходимое условие модернизации страны

Уголовное преследование коррупционеров, в том числе представителей бывшего Кабмина является необходимым условием модернизации государства. Об этом в интервью польским СМИ заявил Президент Украины Виктор Янукович, пишет УНИАН.

«Нельзя модернизировать государство, не борясь с коррупцией и не стараясь вернуть авторитет права», - сказал Янукович, комментируя упреки в отношении политических преследованиях в Украине.

При этом он заверил, что к ответственности за коррупцию будут привлекаться не только представители бывшей власти, но и нынешние высокопоставленные лица.

«Нет значения, кто попадется на коррупционных схемах. Мы не делим таких людей на своих и чужих. Пройдет время, и вы убедитесь, что представители нынешней власти не будут идти по дороге коррупции. Кого поймают, тот будет сидеть», - сказал он.

Президент отметил, что решение по каждому делу будет принимать суд.

Янукович также сказал, что во времена своего премьерства не имел возможности эффективно бороться с коррупцией и модернизировать государство.