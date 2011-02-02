Мэру Днепропетровска «за достижения в труде» в несколько раз повысили зарплату

Депутаты Днепропетровского городского совета установили мэру Днепропетровска, его заместителям и секретарю горсовета надбавку за высокие достижения в труде, сообщает «Новый Мост».

Надбавка составляет 50% от должностного оклада с учетом надбавок за ранг и выслугу лет.

Помимо этого, вышеуказанные чиновники будут получать из бюджета помощь на оздоровление и решение социально-бытовых проблем в размере среднемесячной зарплаты. Те же, кто имеет звание и научную степень, получат еще 5% доплаты.

Также мэру Ивану Куличенко назначена дополнительная ежемесячная премия в размере 100% должностного оклада.

Напомним, ранее Херсонский городского совета установил, что мэр города Владимир Сальдо будет ежемесячно получать две надбавки по 100% от оклада, а также другие надбавки и доплаты.