Решать проблемы украинцев в Египте будет оперативный штаб при Кабмине

Кабинет Министров Украины создал оперативный штаб по решению вопросов, связанных с пребыванием граждан Украины на территории Арабской Республики Египет. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе Кабмина.

Штаб возглавил первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Андрей Клюев, его первым заместителем стал первый замминистра иностранных дел, а заместителем - первый замминистра чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что оперативный штаб создан с целью координации действий центральных органов исполнительной власти по проведению мероприятий по минимизации возможных негативных последствий, связанных с пребыванием украинских граждан на территории Египта в феврале 2011 года.

Напомним, 1 февраля Министерство иностранных дел Украины отправило в Египет самолет с целью эвакуации украинских граждан.