Кирилл рассказал, как хорошо стало церкви с приходом Януковича

После вступления Виктора Януковича на пост Президента Украины, сотрудничество православной церкви и государства в этой стране стало особенно плодотворным. Об этом во время доклада на Архиерейском Соборе заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пишет «Росбалт».

«С ним и у меня, и у блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира сложились добрые отношения. Такие же взаимоотношения сложились с руководством государственных областных администраций у большинства епархий Украинской православной церкви. Этому во многом способствует личный авторитет Его Блаженства и частые посещения им различных регионов Украины, укрепляющие взаимопонимание с местной властью», - сказал Кирилл.

Он проинформировал членов Архиерейского Собора о том, что с большинством министерств и ведомств Украины блаженнейшим митрополитом Владимиром подписаны меморандумы о сотрудничестве; в рамках этих договоренностей ведется соответствующая работа.

Оптимистично оценивая перспективы развития системы церковно-государственного сотрудничества на Украине, предстоятель обратил внимание на некоторые существующие проблемы в отношениях между церковью и обществом, которые законодательно пока не урегулированы или урегулированы недостаточно. Среди них – проблема статуса юридического лица церкви в целом и ее отдельных епархий.

«Этот статус нуждается в более совершенном формулировании. Развитие церковной образовательной системы стало бы более успешным в случае предоставления государственной аккредитации церковным учебным заведениям, а также предоставления церкви права открывать учебные заведения, в которых преподавание церковных дисциплин было бы интегрировано в общеобразовательный контекст», — подчеркнул Кирилл.

Он напомнил, что согласно указу Президента Украины, министерствам культуры и юстиции Украины поручено внести на рассмотрение правительства новые редакции двух важнейших законопроектов: «О свободе совести и религиозных организациях» и «О возвращении культовых зданий религиозным организациям».

«Надеюсь, что эти важные законодательные инициативы будут дорабатываться и обсуждаться при активном участии церковных представителей. Уверен, что только в тесном диалоге с традиционными религиозными общинами Украины, в первую очередь, с Украинской православной церковью, должны быть найдены оптимальные пути совершенствования законодательной системы в этой области», - сказал патриарх.

Напомним, ранее Патриарх УПЦ КП Филарет заявил, что нынешняя власть до июня этого года намерена ликвидировать Украинскую православную церковь Киевского патриархата.