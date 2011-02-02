Российская Республика Коми захотела дружить с Крымом

Российская Республика Коми предложила заключить с АР Крым соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил председатель постоянной комиссии Верховной Рады Крыма по внешнеэкономическим связям и инвестиционной политике Рустам Темиргалиев, пишет «е-Крым».

В частности, россиян интересует сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарно-культурной сфере. Особый интерес у Республики Коми вызывает курортная отрасль и сотрудничество в сфере транспорта, в частности, использование крымских морских портов. В этой связи президиум парламента поручил Совету министров Крыма провести согласование проекта соглашения с правительством Республики Коми.