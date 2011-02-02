Беспорядки в Каире: избиты репортеры CNN и Associated Press (ФОТО)

Корреспонденты CNN и Associated Press были избиты толпой во время беспорядков в Египте.

Репортер CNN Андерсон Купер сказал, что он и его съемочная группа были атакованы сторонниками президента Египта Хосни Мубарака. По сообщению телеканала, никто серьезно не пострадал.

Два корреспондента Associated Press и еще несколько журналистов были избиты во время сбора сторонников Мубарака, сообщает «Газета.ру». Европейские газеты сообщают, что бельгийский журналист был также избит, арестован по подозрению в шпионаже неизвестными людьми в гражданской одежде.