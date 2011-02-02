Львовянам сегодня раздавали повестки в прокуратуру (ФОТО)

Сегодня, 2 февраля, активисты Львовской областной организации «Батькивщина», одетые в форму сотрудников НКВД, раздавали на улицах Львова символические «повестки» в прокуратуру. Среди обвинений, которые предъявлены прохожим, отмечено: «Вы считаете Степана Бандеру Героем Украины», «Вы хотите дешевого газа», «Вы требуете обещанную Януковичом минимальную пенсию 1200 грн», «Вы хотите налоговых каникул для малого и среднего бизнеса», «Вы отказываетесь давать взятки чиновникам», сообщили «Главреду» в пресс-службе организации.

На обратной стороне «повестки» указаны фамилии политиков, против которых власть начала террор, предъявив абсурдные обвинения. Это, в первую очередь, Юлия Тимошенко, Юрий Луценко, Игорь Диденко, Алексей Макаренко, Богдан Данилишин и др.

Кроме того, в «Батькивщине» призвали львовян информировать о любых случаях давления и преследований со стороны власти по телефоном «горячей» линии партии, указанным в «повестке».

«Таким образом мы решили привлечь внимание к проблеме, которая чрезвычайно сильно сегодня волнует общество, - это криминальные преследования известных политиков-оппозиционеров. Фактически сегодня любой может оказаться на их месте», - объяснил идею акции глава Львовской областной «Батькивщины» Роман Илик.