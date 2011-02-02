Члены ФФУ, требовавшие отставки Суркиса, уже передумали

38 коллективных членов Федерации футбола Украины написали письмо в ФИФА, в котором отказываются от своих претензий относительно смены руководства ФФУ до окончания Евро-2012, пишет «Украинская правда».

В письме отмечается, что если на коллективных членов ФФУ и осуществлялось давление, то не со стороны государственных органов, а со стороны самого руководства Федерации футбола.

«Письмо от 24 января 2011, адресованное Федерации футбола Украины за подписью генерального секретаря ФИФА господина Вальке, вызвало в футбольном сообществе Украины значительный резонанс», - говорится в заявлении.

«Высказанные им суждения о «сильном давлении» на членов региональных федераций, ассоциаций и спортивных обществ, вмешательстве «правительственных представителей» в деятельности руководящих органов учредителей ФФУ - все это не встретило ни понимания, ни восприятия таких серьезных обвинений», - отмечают они.

Отмечается, также, что 38 из 49 коллективных членов ФФУ на открытых заседаниях своих руководящих органов в результате прозрачного обмена мнениями, высказали свободное волеизъявление, зафиксированное надлежащим процедурных образом в соответствующих документах.

По мнению авторов письма, украинский футбол находится в глубоком кризисе из-за личных амбиций, пренебрежительного отношения, интриг, конфликтов и недоброжелательности со стороны высшего руководства ФФУ.

«По поручению абсолютного большинства коллективных членов ФФУ, от имени ¾ от их общего состава, публично и ответственно заявляем, что никакого давления извне на нас не осуществлялось, а сведения, направленные вам о мнимых процедурных нарушениях и несвободе выбора, фальсифицированы и не соответствуют действительности», - отмечается в письме.

«Более того, давление осуществлялось изнутри, со стороны руководящих сотрудников ФФУ, некоторые из которых собственноручно писали тексты решений в поддержку Григория Суркиса и принуждали к их принятию», - говорится в документе.

Как сообщается, такие факты вскрылись при проведении публичных заседаний в разных областных федерациях.

Оппозиционеры заявляют, что они совместно с коллективными членами ФФУ всегда действовали исключительно в правовом поле.

Среди подписавшихся руководители семи областных федераций, главы Ассоциации студенческого футбола и Всеукраинского профсоюза.

Напомним, ранее руководство УЕФА заявило, что может лишить Украину права проведения Евро-2012, если не прекратится вмешательство представителей органов власти в деятельность национальной футбольной ассоциации.