Украина попросила Бельгию помочь с реализацией нацпроектов

Украина пригласила Бельгию принять участие в реализации двух национальных проектов в энергетической сфере. Об этом шла речь на встрече Посла Украины Игоря Долгова с министром по вопросам климата и энергетики Бельгии Полем Маньетом, сообщили «Главреду» в пресс-службе МЧС.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями относительно деятельности двух стран в рамках Киотского Протокола. Бельгийская сторона была проинформирована о перспективах развития энергетики Украины, а также состояния строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции.

Кроме того, Долгов проинформировал Маньета относительно проведения в Украине 20-22 апреля 2011 года Международной конференции «25 лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего».