Жену Януковича избрали главой организации «За права пожилых женщин»

Первую леди страны Людмилу Янукович избрали почетным главой организации «За права пожилых женщин». Соответствующее решение было принято 2 февраля на всеукраинском съезде Ассамблеи организации, пишет «Украинская правда».

Такое решение поддержали 174 из 200 делегатов местных отделений Ассамблеи.

Согласно уставу ассамблеи, после вступления настоящего решения в силу Людмила Янукович получит право совещательного голоса и постатейного вето решений съезда Ассамблеи.

Кроме того, съездом принято решение об учреждении благотворительного фонда «Имени Людмилы Янукович» за счет недавно утвержденных надбавок к пенсиям членов Ассамблеи.

Напомним, 27 января ассамблея «За права пожилых женщин» провела пикет возле Администрации Президента, с требованием «освобождения первой леди Украины из-под домашнего ареста».