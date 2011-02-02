Васильев сам захотел уйти из АП и вернуться в Раду - Герман

Президент Украины Виктор Янукович уволил заместителя главы Администрации Президента Геннадия Васильева по его просьбе. Об этом журналистам сообщила заместитель главы АП Анна Герман, пишет УНИАН.

По словам Герман, Васильев возвращается на работу в Верховную Раду, поскольку является народным депутатом, избранным по списку Партии регионов.

Как отметила замглавы АП, а Раде не хватает специалистов в области права, которым является Васильев, поэтому он будет продолжать заниматься в парламенте тем самым, чем занимался в должности заместителя главы АП, - защитой прав человека, демократизацией правовой системы Украины. «Васильев стал для меня открытием года – как специалист и как человек», - призналась Герман.

Напомним, в пятницу, 4 февраля, Верховная Рада Украины планирует рассмотреть вопрос о сложении депутатских полномочий теми парламентариями, которые одновременно работают в исполнительных структурах власти.