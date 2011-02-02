Терпение в странах Европейского союза лопнуло - Тарасюк

Заявление министра иностранных дел Швеции Карла Бильта, в котором он выразил обеспокоенность относительно запрета лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко на визит в Брюсселю, - это желтая карточка украинской власти со стороны Евпропы. Об этом в эфире «5 канала» заявил экс-министр иностранных дел, народный депутат от НУНС Борис Тарасюк, сообщили «Главреду» в пресс-службе телеканала.

«Такое заявление - это по меньшей мере желтая карточка», - сказал Тарасюк.

Он объяснил, что Бильт - известный политик не только в Европе, но и в мире.

«Он министр иностранных дел Швеции, страны, которая вместе с Польшей была инициатором политики Восточного партнерства, направленной на пользу стран нашего региона. Он является однозначно сторонником Украины. Поэтому резкие оценки из его уст свидетельствуют о том, что терпение в странах Европейского Союза лопнуло», - заявил политик.

Напомним, сегодня, 2 февраля, министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт сообщил, что считает недопустимым факт лишения Юлии Тимошенко возможности поехать в Брюссель.