В Каире убиты четыре участника демонстрации

По меньшей мере четыре участника антиправительственной демонстрации убиты в ночь на четверг, 3 февраля, в центре Каира. Об этом корреспондентам телеканала «Аль-Арабия» рассказал врач, работающий на месте столкновений.

Reuters в своем микроблоге на Twitter.com сообщает также о 13 раненых, информирует Lenta.ru.

Как сообщалось ранее, по участникам демонстрации стреляют сторонники Хосни Мубарака. Столкновения между теми, кто поддерживает египетского президента, и теми, кто требует его отставки, начались в Каире днем 2 февраля и продолжаются всю ночь.

Днем 2 февраля, как сообщала «Аль-Джазира», в ходе столкновений погибли три человека, более 1,5 тысяч получили травмы.

Всего же за время антиправительственных выступлений, начавшихся 25 января, погибло более 300 человек.