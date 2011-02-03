Cегодня Янукович едет в Польшу

Сегодня Виктор Янукович на два дня вылетает в Польшу. В программе его визита сначала Варшава, потом — Гданьск. В столице Польши президент Украины планирует встретиться с польским коллегой Брониславом Коморовским — вместе они съездят на реконструкцию Национального стадиона. Кроме того, Янукович традиционно будет говорить об инвестициях во время экономического форума «Украина—Польша». А в пятницу он об этом же побеседует с бизнесменами Гданьска. Также ожидается, что во время визита нашего президента украинской общине передадут «Украинский дом» в Перемышле, который был построен в 1904 году за ее средства, но позже национализирован польскими властями, сообщает Сегодня.

А накануне поездки Янукович рассказал польским журналистам, что Польша для него — не чужая страна. «Мой дед и прадеды были литовскими поляками. Только мой отец родился на Донбассе, где женился на женщине из России. Все остальные предки происходят из Польши, — объяснил он. — Бабушка рассказывала мне, что родилась в Варшаве. Ее мать умерла, а отец повторно женился на литовской польке, которая жила в Вильнюсе. После Октябрьской революции семья переехала под Витебск, где бабушка вышла за дедушку, который жил в Докрыцах возле села Януки. И только из Беларуси переехала на украинский Донбасс, где я и родился». Прадеда и деда Януковича крестили в католическом храме — на тот момент единственном в селе.