Днепропетровские чиновники повысили себе зарплату

Депутаты Днепропетровского горсовета установили надбавки и премии работникам аппарата горсовета.

Соответствующее решение принято в среду на очередной сессии Днепропетровского горсовета, сообщает Радио свобода.

Депутаты решили установить мэру, первым заместителям городского главы, заместителям городского главы, управляющего делами исполкома, а также секретарю горсовета надбавку за трудовые достижения.

Она составит 50% от должностного оклада с учетом надбавки за ранг и выслугу лет.

Кроме того, городской глава Иван Куличенко будет получать ежемесячную премию в размере 100% должностного оклада.

Также чиновники, по решению горсовета, получат из бюджета помощь на оздоровление и материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов в размере среднемесячной зарплаты.

Ранее Днепропетровский горсовет сократил аппарат своих служащих почти на 100 человек. Решение объясняли нехваткой бюджетных средств.