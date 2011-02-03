В Партии регионов уверены, что украинцы на их стороне

Украинцы поддерживают привлечение к уголовной ответственности бывших чиновников, виновных в растрате государственных средств. Об этом заявил народный депутат из фракции Партии регионов Орест Муц.

«Украинцы, в том числе и жители западных областей, возмущенные лицемерием предыдущей власти, поддерживают привлечение к ответственности коррумпированных экс-чиновников», - подчеркнул Муц, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

По его словам, противодействие последствиям злоупотреблений - одна из задач нынешней власти. «Выступать против наведения порядка означает оппонировать тому, чтобы качественные изменения, начавшие происходить, ощутил как можно быстрее каждый гражданин и на западе, и на востоке Украины», - отметил нардеп-регионал.

При этом политик отметил, что заявления вчерашних высокопоставленных чиновников, «примеряющих на себя оппозиционные одежды», не меняют того факта, что за совершенные нарушения и злоупотребления нужно отвечать.