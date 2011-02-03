Украинские демократы очень много говорят - Яценюк

Лидер «Фронта змин» Арсений Яценюк, комментируя заявления некоторых правых сил об объединении, в частности, заявление председателя Народной партии Юрия Костенко, назвал это парадоксальным явлением украинский демократов, которые много говорят, а потом останавливаются на стадии, когда нужно что-то делать.

Об этом он заявил в эфире «5 канала».

«Есть такой парадоксальный украинский признак - демократы, как правило, очень много говорят, подписывают кучу документов, рассказывают о том, как все будет хорошо, но когда на той стадии, что нужно что-то сделать - вот там всегда провал», - сказал Яценюк.

«Поэтому мы с нашими партнерами и действующими, и будущими договариваемся сначала сделать, а потом комментировать то, что сделано», - подчеркнул политик.