Яценюк: Украину ждет белорусский сценарий

Лидер «Фронта змин» Арсений Яценюк убежден, что если в Украине продолжатся признаки политического преследования, то на политическую правящую элиту страны ждет судьба белорусских коллег. Об это он заявил в эфире «5 канала».

«Если так дела пойдут дальше, то, в принципе, не надо будет даже нашим членам правительства, действующего правительства, давать подписки о невыезде по одной простой причине - они ездить никуда не будут», - сказал политик.

«Если дальше продолжатся признаки политического преследования в Украине, то убежден, что наши западные партнеры могут применить план, который был применен по отношению к Беларуси», - подчеркнул Яценюк.