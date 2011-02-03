Противостояния в Египте выходят на новый уровень (ВИДЕО)

В Каире минувшей ночью продолжились столкновения сторонников и оппонентов президента Египта Хосни Мубарака, передает Радио Свобода.



По разным сообщениям, в ночные часы несколько человек получили ранения и были доставлены в больницу. В то же время телеканал «Аль-Арабия» сообщает, что четыре демонстранта были убиты.



Как сообщалось, накануне во время массовых стычек противоборствующих сторон, по официальным данным, были убиты три человека и около шестисот получили ранения.



Египетский президент заявил 1 февраля, что уйдёт со своего поста в сентябре, когда закончится его мандат.

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