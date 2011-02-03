В Facebook и Twitter появились призывы к протестам в Сирии

В социальных сетях Facebook и Twitter появились первые призывы к протестам в Сирии, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на арабские СМИ.

Авторы воззваний предлагают провести по всей стране «дни гнева» в пятницу и субботу, а некоторые готовы выйти на улицу уже сегодня и выставить пикеты у здания Народного Совета в центре Дамаска.

Президент Башар Асад упредил анонимных организаторов протестных акций, рассказав на днях в одном из интервью о своем намерении осуществить в этом году важные политические и экономические реформы.