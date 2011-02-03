Москаль рассказал, что у него четыре карточки народного депутата

Нардеп от НУНС Геннадий Москаль рассказал, что у него четыре карточки для голосования. Об этом он заявил в эфире телеканала ТВі.

«Три карточки у меня есть дома, а одна - со мной. Дубликат делают буквально за полчаса. Но он запрограммирован только на один день. Потом из него можно сделать сувенир или выбросить, сдать назад секретарям. Обмануть нельзя. Можно сказать, что потерял карточку - и тогда изготовят новую, но ту, что потерял, так как в банкомате - аннулируют», - рассказал политик.

Объясняя свою позицию по голосованию за последние изменения в Конституцию относительно выборов в Верховную Раду и выборов президента, господин Москаль сказал:

«Нужно быть реалистом. За 57 дней невозможно провести выборы, потому что представление ЦИК в Конституционный суд еще не рассмотрено. А какое решение будет, я вам сейчас не могу сказать. Конституционный суд стал филиалом Администрации Президента. Не я сегодня завел страну в избирательный тупик».

«Оппозиционное правительство не является филиалом БЮТ. В оппозиционном правительстве есть представители «Нашей Украины», «За Украину!», «Народной самообороны», «Захисників Вітчизни», - сказал он.

«Я не вхожу ни в какую партию. У меня нет начальников», - прибавил Москаль и посоветовал не обращать внимание на разные слухи относительно возможного исключення его из членов оппозиционного правительства.