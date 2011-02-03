В Каире арестованы несколько участников беспорядков

Солдаты египетской армии, размещенные в центре Каира, произвели сегодня, 3 февраля,несколько арестов для того, чтобы ослабить продолжающееся противостояние сторонников и противников президента страны Хосни Мубарака.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на испанскую газету ABC.

По данным издания, ранее оппозиционеры обратились к солдатам за защитой от нападений сторонников Мубарака.

Напомним, жертвами столкновений, по последним данным ,стали пять человек, более тысячи пострадали, у пятнадцати человек - огнестрельные ранения.