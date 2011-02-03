Яценюк поставил Януковичу семь главных условий оппозиции

Лидер «Фронта змин» Арсений Яценюк поддерживает инициативу Виктора Януковича о проведении круглого стола с оппозицией, но при условии выполнения Президентом семи главных условий оппозиции. Об этом он заявил в эфире «5 канала».

«Первое - пропрезидентское большинство должно принять закон об оппозиции», - сказал политик.

Второе, по его словам, Президент обязан принять меры в связи коррупцией в Кабмине.

«Третье - очень важно, чтобы Президент внес и парламентское большинство рассмотрело вопрос об отмене всех депутатских льгот...

Четвертое - внести изменения в закон о государственном бюджете и сократить расходы на Администрацию Президента, Кабинет Министров и Верховную Раду почти на 3 млрд грн и направить эти средства на образование, украиноязычное кино и телевидение.

Пятое - упразднить закон об основах внешней и внутренней политики...

Шестое - ввести мораторий на смену законодательства относительно языка и не трогать языковой вопрос как такое.

Седьмое - Тимошенко пусть выпустят в Брюссель», - прибавил Яценюк.

Лидер «Фронта змин» убежден, что только при выполнении этих условий продуктивный диалог между властью и оппозицией может состояться.