Путин рассказал, что работает по 16 часов сутки

Премьер-министр России Владимир Путин признался, что его рабочий день порой длится более 16 часов. Об этом он заявил в интервью Первому каналу, передает РИА Новости.

Встреча с журналистами закончилась далеко за полночь, притом что рабочий день премьера начался рано утром. Один из сотрудников телеканала спросил Путина, сколько времени ему удается отводить на сон, и он ответил, что около шести часов.

По словам главы российского правительства, его рабочий день, бывает, продолжается больше 16 часов. Путин отметил, что график напряженный, однако ему нравится то, что он делает.

«Когда человек с удовольствием делает свое дело, ему это доставляет удовольствие», - добавил он.