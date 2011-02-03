В Украине назревает информационная война между властью и оппозицией - Томенко

Зампредседателя Верховной Рады Николай Томенко считает, что в Украине набирает ход виртуальная информационная война, срежиссированная властью и поддержанная «правильной» оппозицией. Об этом сообщили в пресс-службе политика.

По его словам, «сценарий очередного этапа этой войны построен на условной линии противостояния: Сталин против Бандеры».

«Насколько я понимаю, режиссеры этой виртуальной войны хотели бы, чтобы каждый день из средств массовой информации мы узнавали об активизации сторонников Иосифа Сталина в установлении очередного памятника вождю, что должно было бы возмутить проукраинскую Украину и, соответственно, об очередном присвоении имени Степана Бандеры улице в Западной Украине, что должно было бы вызывать протесты пророссийской Украины», - сказал Томенко.

На самом же деле, отметил вице-спикер, эта срежиссированная война не имеет ничего общего с реальной войной, которая началась в Украине.

Именно поэтому, считает Томенко, сегодня нужно защищать прежде всего права людей на доступное образование и здравоохранение, которые власть хочет ограничить, на справедливые пенсии, на свободу слова и свободу вероисповедания, надлежащий статус украинской истории, культуры и языка в собственном государстве.