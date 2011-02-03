Ирак и Украина обсудили сотрудничество в области энергетики

Министр экономического развития и торговли Украины Андрей Клюев и губернатор города Багдад Салах Абдул-Раззак обсудили перспективы сотрудничества Украины и Республики Ирак.

Как сообщили в пресс-службе министерства торговли, встреча Клюева и Обдул-Раззака состоялась в Киеве.

Стороны обстоятельно обсудили варианты сотрудничества в сфере энергетики, говорится в сообщении.

Участники встречи также обменялись мнениями относительно перспектив участия украинских компаний в строительстве и модернизации в Ираке тепловых электростанций, линий электропередач, других энергетических объектов, магистральных водопроводов, водонапорных станций и многого другого.

Клюев проинформировал губернатора Багдада о широких возможностях украинских производителей и большом опыте в реализации подобных проектов.

Стороны также остановились на вопросах сотрудничества в сфере сельского хозяйства, в частности, возможности снабжения в Ирак зерна, растительного масла, сахара и других продуктов украинского АПК.